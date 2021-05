Ordnungsamt wirft Geissens aus Restaurant

Restaurant-Besitzer Gianni Poddie spekuliert im Gespräch mit dem Kölner Express: "Jemand muss das Ordnungsamt gerufen haben, denn plötzlich standen die Mitarbeiter in der Tür."

"Sie nahmen unsere Personalien auf und forderten uns auf, die Pizzeria zu verlassen. Der Grund war, dass mehr als drei Haushalte vor Ort waren", erzählt Lösch. Man habe der Aufforderung Folge geleistet - "auch wenn genehmigte Drehs ja weiter erlaubt sind", so die Geschäftsführerin der Produktionsfirma der Geissens.

Die Arbeiten seien schließlich am Samstag an einem anderen Ort nachgeholt worden, so Lösch. "Dort gab es keinerlei Beanstandungen", versicherte sie.