Rapper Bushido hat zum ersten Mal echte Freunde gefunden

Der Rapper Bushido hat nach dem Umzug seiner Familie in den Münchner Nobelvorort Grünwald laut eigenen Worten zum ersten Mal Freunde gefunden. "Ich habe eh nie großartig Freunde gehabt. Ich bin auch ein Typ, ich wollte auch nie Freunde haben", sagte der 47-Jährige in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Alle Leute, mit denen er vorher Kontakt gehabt habe, seien immer aus dem Rap-Bereich gekommen, erzählte Bushido weiter.

Und früher oder später sei das immer unangenehm geworden. "Und irgendwann habe ich so richtig so einen Kotzreiz gehabt", sagte Bushido. "Das war mir zu viel Rap." Jetzt in Grünwald sei das anders.

Anna-Maria Ferchichi findet Glück in Grillpartys

Seine Therapeutin habe sich für ihn gefreut, weil sie das Gefühl habe, dass er zum ersten Mal Freunde habe. "Und ich habe zu ihr gesagt, ja, das empfinde ich genauso", sagte Bushido. Der Umzug tut dem Rapper also gut - auch seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) scheint es in Bayern zu gefallen. "Hier jetzt habe ich das Gefühl, es stimmt", sagte sie. "Das macht mich so glücklich, wenn wir bei uns im Garten sitzen, Freunde zum Grillen kommen."