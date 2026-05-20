Rapper Bushido muss operiert werden. Seinen 2,7 Millionen Fans auf Instagram gibt er kurz vor dem Eingriff ein Update: "So einfach, wie wir es dachten, ist es leider doch nicht. Da der gutartige Tumor direkt an bzw. in der Ohrspeicheldrüse liegt, dort ein wichtiger Nerv entlang läuft, muss es mit Vollnarkose operiert werden. Der Nerv muss die ganze Zeit über überwacht werden, damit er nicht beschädigt wird", schreibt Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story. Einem weiteren Posting ist zu entnehmen, dass dem Rapper eine Teil- oder Vollentfernung der Ohrspeicheldrüse bevorsteht.

"So ein Ding, was geschwollen ist"

Er habe "so ein Ding, was geschwollen ist", sagte seine Frau Anna-Maria Ferchichi vergangene Woche in einem Video auf Instagram und zeigte auf eine Stelle vor Bushidos linkem Ohr. Das wollten sie bei einem MRT ärztlich abklären lassen. Wenige Stunden später gab es auf der Plattform ein Update: "Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück", meinte Anna-Maria Ferchichi. "Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann."