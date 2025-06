Bryan Cranston über verheerende Auswirkungen des Ruhms auf seine Ehe

Heute könne er sich vor Jobangeboten kaum retten. Die Möglichkeiten, die sich ihm bieten, seien jedoch größer als seine aktuellen Ambitionen. Er sei damit beschäftigt, Leute abzuwimmeln. "Und dann ist da noch dieser seltsame Faktor namens Berühmtheit und Ruhm und was das bewirkt, und es belastet die persönliche Beziehung. Ich bin seit 36 ​​Jahren verheiratet und wir haben das immer wieder erlebt: 'Oh wow, was ist los?'", sagte er über seine Ehe.