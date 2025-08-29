Brustkrebs: Ex-Baywatch-Star musste sich einer Mastektomie unterziehen

Der ehemalige "Baywatch"-Star Nicole Eggert (53) ließ Anfang 2024 verlautbaren, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei. Wenige Wochen später gab sie bekannt, dass der Krebs in ihre Lymphknoten gestreut hatte. Nun veröffentlichte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Kanal ein Update über ihren Gesundheitszustand. Sie musste sich demnach für einen drastischen Schritt entscheiden.

"Wie war euer Wochenende?" Eggert hat zwei schwere Operationen hinter sich: Vergangenes Wochenende unterzog sie sich einer Mastektomie. Gestern, Donnerstag, wurde die rekonstruktive Operation durchgeführt. Auf betont flapsig-humorvolle Art fügt sie in ihrem Posting hinzu: "Wie war eurer Wochenende?" Das Bild zum Post zeigt Eggert in Unterwäsche, wie sie ein Selfie vor dem Spiegel macht. Es ist nicht klar, ob sich Eggert eine Brust oder beide Brüste abnehmen ließ.

Im Kommentarbereich unter dem Post sind viele mutmachende Worte zu lesen. Unter anderem schreibt Eggerts ehemalige "Baywatch"-Kollegin Erika Eleniak anerkennend: "Verdammt, Nicole. Du bist wild." [Im Sinne von: mutig; Anmerkung]. Im Februar 2024 gab Eggert im Interview mit Inside Edition an, ihre Brust nicht regelmäßig abgetastet zu haben, was sie nun bereue. Auch würde sie rückblickend gerne ihre Brustvergrößerung, die sie mit 18 Jahren durchführen ließ, rückgängig machen. "Wenn ich sie nicht gehabt hätte und stattdessen meine kleineren, natürlichen Brüste, hätte ich es sicher viel früher gespürt." Als sie ihre Rolle in "Baywatch" bekam, hätte sie allerdings den Druck verspürt, den Schönheitsidealen zu entsprechen.