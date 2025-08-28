Bruce Willis: Der Ex-Actionstar lebt nun in Pflegeheim

Emma Heming Willis (47) gibt erneut ein Update über den Gesundheitszustandes ihres Ehemannes, den ehemaligen Action-Stars Bruce Willis (70). Erst kürzlich gab es in ihrem Leben "eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bisher treffen musste", erzählte sie in der ABC-Sondersendung "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey".

Willis lebt in einem "zweiten Zuhause" Aufgrund seiner fortschreitenden Erkrankung ist es für Bruce Willis nicht mehr möglich, zuhause bei seiner Familie zu wohnen, gibt seine Ehefrau Einblick in den aktuellen Alltag. Seit kurzem lebt in einem "zweiten Zuhause" in der Nähe seiner Familie, wo er rund um die Uhr von einem Pflegeteam betreut wird. Emma Heming Willis traf diese schwierige Entscheidung, damit ihre Töchter ein Zuhause haben, das besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, "nicht auf seine Bedürnisse", erklärt sie. "Ich wusste, dass Bruce das für unsere Töchter wollen würde."

"Es geht darum, da zu sein" Dass Bruce Willis nicht mehr zuhause wohnt, heißt aber nicht, dass der Kontakt zu seiner Familie abgerissen ist, will seine Ehefrau betont wissen. So würden ihn seine Töchter oft besuchen und mit ihm frühstücken und abendessen. "Wenn wir zu Besuch kommen, sind wir entweder draußen oder schauen einen Film. Es geht einfach darum, da zu sein und mit Bruce in Kontakt zu sein", erzählt Heming Willis. "Es ist ein Haus voller Liebe, Wärme, Fürsorge und Lachen. Und es ist wunderschön zu sehen, wie viele Freunde von Bruce weiterhin für ihn da sind und Leben und Spaß mitbringen."