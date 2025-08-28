Stefan Mross: Erster Auftritt nach dem Tod seiner Mutter

Erstmals seit dem Tod seiner Mutter wird sich Schlagerstar Stefan Mross (49) wieder seinem Publikum zeigen und die Live-Sendung "Immer wieder sonntags" an diesem Wochenende moderieren. Am Sonntag (10.00 Uhr/ARD) werde er die letzte Live-Sendung dieser Staffel präsentieren, teilte der SWR auf Anfrage mit.

Vertrag verlängert

Der Sender kündigte zudem an, dass Mross im kommenden Jahr erneut die beim Publikum beliebte Live-Show moderieren wird. Sein Vertrag werde verlängert. Die bisherigen elf Sendungen in diesem Sommer sahen nach SWR-Angaben im Schnitt 1,26 Millionen Menschen. Das habe einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,92 Prozent entsprochen.

Seit dem Jahr 2005 moderiert der Mross die Sendung- bis auf wenige Ausgaben. So etwa in der vergangenen Woche, als Mross wegen des Todes seiner Mutter eine Pause einlegte. Für ihn sprang seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) ein.