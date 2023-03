Bruce Willis erstmals seit Demenz-Diagnose in Öffentlichkeit gesichtet

Bruce Willis wurde diese Woche zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesehen, seit seine Familie bekannt gegeben hat, dass bei ihm frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde.

Bruce Willis mit Freunden unterwegs

Auf Fotos und Videos, die der Daily Mail vorliegen, wurde der "Stirb langsam"-Schauspieler dabei aufgenommen, wie er am Donnerstag einen Tag mit zwei Freunden in Santa Monica, Kalifornien, verbrachte. Der Schauspieler war in einer grauen Mütze, Sweatshirt und einer schwarze Hose unterwegs, als er zusammen mit seinen Begleitern beim Kaffeeholen gesichtet wurde. Willis macht auf den Aufnahmen einen recht genervten Eindruck - wohl wegen der Paparazzi, die ihm und seinen Freunden folgten.