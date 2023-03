Eigentlich ernten Promis meistens Lob, wenn sie sich mal ungeschminkt zeigen. Was "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke nun wegen eines Selfies, auf dem sie ohne Make-up zu sehen ist, über sich ergehen hat lassen müssen, lässt einen doch etwas staunen.

Verkehrte Welt: Emilia Clarke für Natürlichkeit kritisiert

Clarke präsentiert sich auf einem Selfie auf Instagram ganz natürlich, ohne Make-up, mit Pulli und Weste. Sie hält eine Tasse hoch, die ihr ihre Mama geschenkt hat, und strahlt in die Kamera. Dabei werden ihre Lachfältchen offensichtlich. Ihre Haare sind nicht ganz so voluminös wie in ihrer Rolle als Daenerys Targaryen in Got, als sie eine weiße Perücke trug. Dass die 36-Jährige nicht wie viele ihrer Kolleginnen auf unnatürliche Weise jünger auszusehen versucht als sie ist, wurde auf Instagram aber nicht etwa gefeiert - sondern kritisiert.