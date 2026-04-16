Brooklyns Ex Hana Cross packt über Beckhams aus: "Viel Angst ausgelöst"
Neun Monate lang war Model Hana Cross mit Brooklyn Beckham liiert, bevor sich das Paar 2019 trennte. Ihre Zeit im Beckham-Clan hat die 28-Jährige aber in keiner guten Erinnerung. Die Ex-Freundin des ältesten Sohnes von David und Victoria Beckham behauptet, seine Familie habe bei ihr "viel Angst" ausgelöst.
Über ihre Romanze mit Brooklyn schwieg das Model lange Zeit. Nun spricht Cross erstmals offen über ihre frühere Beziehung - und die Familie Beckham im Allgemeinen. Grund sei laut dem britischen Hello!-Magazin das Drama, in das sie hineingezogen wurde, nachdem Brooklyn zu Beginn des Jahres seine berühmten Eltern öffentlich kritisiert hatte.
Hana Cross: "Rückblickend keine schöne Zeit"
"Das ist eine schwierige Angelegenheit für mich. Seit unserer Trennung, die nun schon viele Jahre zurückliegt, gab es viel Presse und Gerede. Ich habe mich seitdem nicht wirklich zu Brooklyn oder meiner Zeit mit der Familie geäußert", verriet Cross im Gespräch mit Hello!. "Ich hatte dieses Kapitel in meinem Leben abgeschlossen und wollte es hinter mir lassen."
Die ständige Berichterstattung und die Tatsache, dass ihr Name mit dem Streit im Beckham-Clan in Verbindung gebracht wird, habe - "besonders angesichts all dieser Fehden, die jetzt ans Licht kommen" - zuletzt Erinnerungen geweckt. "Es ist schwierig, weil ich rückblickend auf keine schöne Zeit zurückdenke", stellt das Model fest. "Meine Zeit mit der Familie hat bei mir ehrlich gesagt viel Angst ausgelöst", so Cross. "Es gab viele Warnzeichen und Dinge, die während der Beziehung passiert sind, die mich dazu bringen hätten sollen, nachzudenken und die Beziehung vielleicht viel früher zu beenden, als ich es getan habe."
Sie sei damals aber noch wesentlich jünger gewesen und habe gerade erst mit dem Modeln angefangen. "Und ich kam von einem Leben auf einem Bauernhof nach London und wurde in so eine Beziehung hineingeworfen", erinnerte sich Cross. Noch grün hinter den Ohren, hätte sie nicht richtig einschätzen können, was sie in so einer Situation am besten tun sollte. "Niemand wusste es wirklich, und ich eigentlich auch nicht. Ich war damit nicht besonders offen, deshalb war es schwer, Ratschläge von außen anzunehmen", erzählte Cross, ohne konkrete Details zu nennen.
Über Brooklyn Beckhams Vorwürfe gegen seine Eltern sagte sie aber: "Diese ganze Sache, die passiert ist, dass Brooklyn sich geäußert und diese Instagram-Stories und sein Statement gepostet hat [...], war für mich schon ein bisschen schockierend. Es war eine Überraschung. Ich schätze, es hat seine Familie auch schockiert. Aber es hat auch viele meiner eigenen Erfahrungen zusammengefasst und die Art und Weise, wie die Familie als Marke tatsächlich handelt."
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