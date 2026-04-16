Brooklyns Ex Hana Cross packt über Beckhams aus: "Viel Angst ausgelöst"

Neun Monate lang war Model Hana Cross mit Brooklyn Beckham liiert, bevor sich das Paar 2019 trennte. Ihre Zeit im Beckham-Clan hat die 28-Jährige aber in keiner guten Erinnerung. Die Ex-Freundin des ältesten Sohnes von David und Victoria Beckham behauptet, seine Familie habe bei ihr "viel Angst" ausgelöst.

Über ihre Romanze mit Brooklyn schwieg das Model lange Zeit. Nun spricht Cross erstmals offen über ihre frühere Beziehung - und die Familie Beckham im Allgemeinen. Grund sei laut dem britischen Hello!-Magazin das Drama, in das sie hineingezogen wurde, nachdem Brooklyn zu Beginn des Jahres seine berühmten Eltern öffentlich kritisiert hatte.

Hana Cross: "Rückblickend keine schöne Zeit"

"Das ist eine schwierige Angelegenheit für mich. Seit unserer Trennung, die nun schon viele Jahre zurückliegt, gab es viel Presse und Gerede. Ich habe mich seitdem nicht wirklich zu Brooklyn oder meiner Zeit mit der Familie geäußert", verriet Cross im Gespräch mit Hello!. "Ich hatte dieses Kapitel in meinem Leben abgeschlossen und wollte es hinter mir lassen."