Brooke Shields schämte sich für eine Angewohnheit ihrer Mutter

Halloween-Alternative: Seife statt Schokolade

Schauspielerin und Model Brooke Shields (53) hatte am Dienstag am "Forbes Travel Guide's Verified Luxury Summit" erzählt, ihre Mutter habe klein rationierte Pflegeprodukte gesammelt. Diese habe sie dann jährlich zu Halloween an Kinder verschenkt.

Der Insider erklärte, Teri Shields habe "Shampoo und Duschgel" verteilt, die sie bei jeder Gelegenheit aus Hotels mitnahm.