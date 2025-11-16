Britney Spears feiert Pyjamaparty mit Kim und Khloé Kardashian

US-Pop-Ikone Britney Spears (43) hat auf Instagram ein Video von einer ausgelassenen Pyjamaparty mit Kim (45) und Khloé (41) Kardashian geteilt. In dem Clip liegt die Sängerin zwischen den beiden Schwestern in einem großen Bett. "Wir chillen hier einfach", sagt Spears. Khloé Kardashian wirft witzelnd ein, dass dies ein "geriatrisches" Bett sei. Spears kommentiert, es habe eine Vibrationsfunktion. In dem Video kommen auch zwei Töchter der Kardashian-Schwestern vor, die für Spears einen Tanz hinlegen. Zu dem Posting schreibt die Sängerin, dass es ihre eine Ehre gewesen sei, Zeit mit ihnen zu verbringen - "so eine warme, schöne, nette Familie".

Auch Kim und Khloé Kardashian hatten in ihren Instagram-Storys Schnappschüsse von dem gemeinsamen Abend geteilt, wie TMZ.com und People berichteten. Demnach war darin auch Spears' Manager Cade Hudson zu sehen. Die Reality-TV-Stars und die Sängerin kennen sich seit vielen Jahren. Kim Kardashian habe 2021 laut "TMZ.com" ihr Mitgefühl für Spears ausgedrückt, nachdem sie die Dokumentation "Framing Britney Spears" gesehen hatte. In dem Jahr war Spears nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus einer Vormundschaft entlassen worden, die ihr Vater Jamie Spears seit 2008 innehatte, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.