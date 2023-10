Britney Spears gibt intime Einblicke in feurige Romanze mit Colin Farrell

In ihren Memoiren "The Woman in Me", die am 24. Oktober in die Läden kommen, gibt Britney Spears bisher unbekannte Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere als ehemaliges Teenie-Idol. Darin beschreibt sie auch ein äußerst heißes Rendezvous mit Schauspieler Collin Farrell, mit dem die Sängerin eine kurze, aber feurige Romanze hatte.

Britney Spears beschreibt Affäre mit Farrell als "Rauferei"

In der Passage, die Time vorliegt, behauptet Spears, sie sei Farrell im Jahr 2002 von einem "Club-Promoter-Freund" vorgestellt wurden, zu jener Zeit, in der der Hollywoodstar den Action-Thriller "S.W.A.T." drehte. Spears war frisch von Justin Timberlake getrennt.

