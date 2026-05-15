Messer-Vorfall - Gast über Spears' Ausbruch in Restaurant: "Eine Belästigung"
Fans in Sorge um Sängerin Britney Spears. Die 44-Jährige soll Berichten zufolge am Mittwochabend in einem Restaurant in Los Angeles mit zwei Freunden für einen unangenehmen Vorfall gesorgt haben.
Britney Spears "bellt" in Restaurant
Quellen erzählten dem Promiportal TMZ, dass Spears in der Blue Dog Tavern in Sherman Oaks "die Stimme erhoben, geschrien und zeitweise sogar gebellt" haben soll.
Ein Restaurantgast behauptete zudem, die Musikerin sei mit einem Messer in der Hand an seinem Tisch vorbeigegangen und habe die Befürchtung ausgelöst, dass sie damit versehentlich jemanden erwischen könnte.
Britney Spears soll das Lokal mit einem Freund und einer Freundin aufgesucht haben. Die Identitäten ihrer Begleiter sind nicht bekannt.
Mit Messer in der Hand herumgelaufen
Die zweifache Mutter selbst soll sich auch sonst auffällig verhalten haben. So habe sich Spears etwa in der Nähe der Tür eine Zigarette angezündet. Das Personal habe ihren männlichen Begleiter gebeten, sie zum Ausmachen des Glimmstängels aufzufordern.
Ihren Freund soll die Sängerin später an ihrem Tisch eigenhändig gefüttert und zu ihm gesagt haben, dass sie ihn liebe. Am Ende des Abends hätte Spears' Tisch so ausgesehen, "als hätte ein Kleinkind dort gespielt", wird ein Augenzeuge zitiert.
Ein weiterer Restaurantgast namens Jeff Sneider schilderte gegenüber Page Six weitere Details. Demnach sei er am Mittwochabend gegen 19 Uhr Ortszeit in der Blue Dog Tavern zusammen mit einem Freund angekommen. Kurz darauf betraten eine Frau mit Sonnenbrille und zwei Freunde das Lokal. Dass es sich um die Sängerin handelte, habe der Mann nicht gleich erkannt. "Die Frau setzte sich und fing an, laut zu bellen und herumzuschreien", behauptete er Sneider am Tag nach dem vermeintlichen Vorfall. "Erst als sie ihre Sonnenbrille abnahm, wurde uns klar: 'Oh nein, das ist Britney Spears.'"
Die Grammy-Gewinnerin sei während ihres Aufenthalts in dem Lokal ständig aufgestanden und im Restaurant herumgelaufen. Möglicherweise habe sie dabei einmal "vergessen, ihr Besteck abzulegen" - was das Messer in ihrer Hand erklären würde. "Ich fühlte mich nicht bedroht oder so", stellte der Augenzeuge klar. "Aber als sie schließlich ging, drehte ich mich um und rief der ganzen Gruppe zu: 'Heilige Scheiße, das war ja irre!'"
Ein anderer Gast habe sich aber sehr wohl gefährdet gefühlt. Demnach soll eine Frau über Spears gesagt haben: "Sie hatte ein Messer und kam auf mich zu. Ich dachte, sie würde mich erstechen."
"Definitiv eine Belästigung als Sitznachbarin"
Sneider selbst glaubt nicht, dass die Sängerin gewalttätige Absichten hatte. Sie sei aber "definitiv eine Belästigung als Sitznachbarin beim Abendessen" gewesen.
Ein Sprecher von Britney Spears beschwichtigt indes in einem Statement gegenüber Page Six. "Das wird völlig übertrieben. Britney genoss ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard. Sie erzählte lediglich, wie ihr Hund die Nachbarn angebellt hatte", wird dieser zitiert.
Offene Worte über persönliche Herausforderungen
Nach einem psychischen Zusammenbruch Ende der 2000er-Jahre kam Spears unter die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, aus der sie 2021 nach jahrelangem Kampf vor Gericht wieder entlassen wurde. Die Sängerin hat seitdem mehrfach öffentlich über ihre psychische Gesundheit gesprochen. Ende 2021 erklärte sie, dass sie mittlerweile die "richtige Medikation" gefunden habe, sprach aber auch offen davon, sie benötige noch "viel Heilung".
Auch gegen ihre Mutter und ihre jüngere Schwester erhob Spears schwere Vorwürfe und behauptete in einem Aufsehen erregenden Video aus dem Jahr 2022, beide hätten die Kontrolle durch ihren Vater unterstützt und nichts unternommen, um ihr zu helfen. Beide wiesen diese Anschuldigungen zurück.
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