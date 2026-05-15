Messer-Vorfall - Gast über Spears' Ausbruch in Restaurant: "Eine Belästigung"

Fans in Sorge um Sängerin Britney Spears. Die 44-Jährige soll Berichten zufolge am Mittwochabend in einem Restaurant in Los Angeles mit zwei Freunden für einen unangenehmen Vorfall gesorgt haben. Britney Spears "bellt" in Restaurant Quellen erzählten dem Promiportal TMZ, dass Spears in der Blue Dog Tavern in Sherman Oaks "die Stimme erhoben, geschrien und zeitweise sogar gebellt" haben soll. Ein Restaurantgast behauptete zudem, die Musikerin sei mit einem Messer in der Hand an seinem Tisch vorbeigegangen und habe die Befürchtung ausgelöst, dass sie damit versehentlich jemanden erwischen könnte.

Britney Spears soll das Lokal mit einem Freund und einer Freundin aufgesucht haben. Die Identitäten ihrer Begleiter sind nicht bekannt. Mit Messer in der Hand herumgelaufen Die zweifache Mutter selbst soll sich auch sonst auffällig verhalten haben. So habe sich Spears etwa in der Nähe der Tür eine Zigarette angezündet. Das Personal habe ihren männlichen Begleiter gebeten, sie zum Ausmachen des Glimmstängels aufzufordern. Ihren Freund soll die Sängerin später an ihrem Tisch eigenhändig gefüttert und zu ihm gesagt haben, dass sie ihn liebe. Am Ende des Abends hätte Spears' Tisch so ausgesehen, "als hätte ein Kleinkind dort gespielt", wird ein Augenzeuge zitiert.