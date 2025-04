Treffen mit Macrons: Königin Mary lässt Queen Camilla als Bösewicht dastehen

Königin Mary und König Frederik von Dänemark befinden sich aktuell auf Staatsbesuch in Frankreich, um die Beziehung der beiden Länder zu stärken.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron empfingen das Königspaar zum Staatsbankett im Élysée-Palast in Paris.

Dabei fiel vor allem die Begrüßung zwischen der Königin und der französischen First Lady innig aus. Mary zögerte nicht, Brigitte Macron herzlich zu umarmen. Dass sich die beiden über das Wiedersehen freuten, war der Königin und der Präsidentengattin anzumerken.

Als Königin Camilla und Frankreichs First Lady im vergangenen Jahr bei den Gedenkfeiern in der Normandie an die Soldaten des Zweiten Weltkriegs erinnerten, griff Brigitte nach Camillas Hand - welche die Geste aber nicht erwiderte, sondern sich von Macron distanzierte.

Britische Boulevardmedien sprachen von einem "awkward moment", einem unangenehmen Moment also.

Marys Herzlichkeit beim Staatsbesuch in Frankreich ließ Camillas Verhalten im Vergleich umso frostiger erscheinen.