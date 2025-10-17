Die zurückgezogen lebende, ehemalige französische Filmschauspielerin Brigitte Bardot befindet sich seit drei Wochen in Toulon, in der Nähe ihres Wohnorts Saint-Tropez , im Krankenhaus. Das berichtete die Lokalzeitung Var-Matin auf ihrer Website. Die 91-Jährige habe sich einer Operation im Zusammenhang mit einer "schweren Erkrankung" unterzogen, hieß es unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Ihr Gesundheitszustand sei "besorgniserregend".

Bardot wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren in einer Reihe von Filmen weltberühmt. Als Sängerin veröffentlichte sie in dieser Zeit auch mehrere Platten. In den 1970er-Jahren gab sie die Schauspielerei auf, zog dauerhaft in die französische Riviera-Stadt Saint-Tropez und engagierte sich mit einer Stiftung in ihrem Namen für den Tierschutz. Die Brigitte-Bardot-Stiftung reagierte zunächst nicht auf Anfragen um eine Stellungnahme.