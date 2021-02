Sorry Ladys, "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page ist bereits vergeben

Seit wann die beiden ein zusammen sind, ist nicht bekannt.

Der in London geborene und in Simbabwe aufgewachsene Schauspieler trat 2004 zum ersten Mal im Fernsehen auf. Seinen ersten größeren Erfolg hat er zuerst in der US-Miniserie "Roots" erzielt, dann im amerikanischen Rechtsdrama "For The People". Seit Dezember 2020 ist Page als Simon Basset, Duke of Hastings in der Netflix-Serie "Bridgerton" zu sehen. Im Februar 2021 wurde er für diese Rolle für einen Screen Actors Guild Award nominiert, wie auch das gesamte Schauspielerensemble der Serie.