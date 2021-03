Liebes-Gerücht um "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor

Sollte "Bridgerton" -Star Phoebe Dynevor etwa auch privat ihr Liebesglück gefunden haben? Wie Page Six berichtet, soll sich die 25-Jährige heimlich mit "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson treffen. Dem Promi-Portal zufolge sollen die beiden aktuell viel Zeit miteinander verbringen, nachdem Davidson von New York in Dynevors Heimatstadt in Großbritannien gejettet ist.

Geheime Treffen in New York und England?

Die 25-jährige Phoebe Dynevor gibt in der gefeierten "Netflix"-Serie Daphne Bridgerton, die ihr Herz an den heiratsscheuen Duke of Hastings, gespielt von Regé-Jean Page, verschenkt.

Privat soll der Serien-Shootingstar seine Zeit aber lieber mit Davidson verbringen, so Page Six. Die beiden hätten sich zuletzt sowohl in New York als auch in England heimlich getroffen.