Brad Pitt & Jennifer Aniston: Nach Hochzeit jetzt Baby?

Das seit kurzem angeblich wieder frisch vereinigte Paar Brad Pitt (54) und Jennifer Aniston (49) sollen laut US-Medienberichten an ihrem 18. Hochzeitstag erneut geheiratet haben.

Emotionale Entschuldigung

Laut dem US-Magazin OK! soll sich das Hollywood-Paar zu Beginn dieses Jahres und nach Jennifers Trennung von Justin Theroux wieder angenähert haben. Bereits letzten Herbst entschuldigte sich der "Fight Club"-Darsteller bei seiner Ex-Frau für seine einstigen Eskapaden. In einem emotionalen Gespräch soll der 54-Jährige sich neben seiner Ehe mit Angelina Jolie auch dafür entschuldigt haben, ständig high und gelangweilt gewesen zu sein. Zudem bat er um Entschuldigung, dass er nicht mehr Zeit mit seiner damaligen Ehefrau verbracht habe. Angeblich soll Jennifer Aniston nach der Aussprache in Tränen ausgebrochen sein.