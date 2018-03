Boxlegende Mike Tyson besucht Wiener Schule

Das Sozialprojekt "Not in Gods Name" holt im Rahmen einer Gewaltpräventionsinitiative einen Mann nach Wien, der in seiner sportlichen Karriere 44 Gegner k. o. geschlagen hat: Mike Tyson. Inzwischen ist die Boxlegende zum Islam konvertiert und setzt sich gegen religiöse Radikalisierung ein. Am 18. April spricht er in der Neuen Mittelschule Kagran mit Schülern.

Laut einer Aussendung wird Tyson im Rahmen seines Besuchs über Extremismus, Terror und die Notwendigkeit eines friedlichen interkulturellen Dialogs reden. "Wir wollen die Jugendlichen erreichen noch bevor diese sich radikalisieren. Unser Ansatz funktioniert über bekannte Vorbilder aus dem Kampfsport, die von muslimischen Jugendlichen als wahre Idole und Vorbilder gesehen und wahrgenommen werden", betonte Alexander Karakas, einer der Gründer des Projekt "Not in Gods Name".