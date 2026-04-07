Boris Becker über seine Zukunft: "Meine Zeit ist vorbei"

Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Boris Becker schließt eine Rückkehr als Tennis-Trainer aus. Für Beratungen im Hintergrund steht er jedoch zur Verfügung. "Ich möchte keine Namen nennen, aber ich wurde oft gefragt, ob ich in den Trainer-Zirkus zurückkehren möchte, habe aber abgelehnt", sagte Becker in einer Medienrunde anlässlich der Laureus World Sports Awards, die am 20. April in Madrid verliehen werden. "Ich habe andere berufliche Ziele - ich arbeite viel mehr im Medienbereich. Das könnte ich nicht tun, wenn ich wieder als Coach in Vollzeit arbeiten würde."

Becker, Mitglied der Laureus Academy, trainierte nach seiner aktiven Karriere unter anderem den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Holger Rune aus Dänemark. Zwischenzeitlich arbeitete er als "Head of Men“s Tennis" für den Deutschen Tennis Bund.