Boris Becker nach Kritik an Naomi Osakas Wimbledon-Absage unter Beschuss

Nachdem die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka ihre Teilnahme am Wimbledon-Turnier abgesagt hatte, kommentierte Boris Becker die Entscheidung der 23-Jähirgen gegenüber The Times mit folgenden Worten: "Sie ist gesund, sie ist wohlhabend, wo ist also der Druck?" So wird er zumindest von der Zeitung zitiert.

Kritik an Aussage über Osakas Wimbledon-Ausstieg

Seit mehr als drei Jahren leidet Osaka an Depressionen, für die sie unter anderem den medialen Druck verantwortlich macht. Bei ihrem letzten Auftritt bei den French Open weigerte sie sich, mit der Presse zu sprechen. Schließlich stieg sie aus dem Turnier aus. Dann folgte die Wimbledon-Absage.

Ihre psychische Erkrankung zwinge sie zur Auszeit. Für die Verfassung der Sportlerin schien Becker, der selbst einst Profi-Spieler war und zuletzt Novak Djokovic coachte, aber wenig Verständnis zu zeigen. "Wenn du mit dem medialen Druck nicht umgehen kannst, ist es schwer, eine professionelle Tennis-Spielerin zu sein", soll laut Times sein wenig feinfühliges Kommentar gelautet haben.