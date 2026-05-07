Sängerin Bonnie Tyler im Krankenhaus: Notoperation

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist in Portugal notoperiert worden. Wie auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen mitgeteilt wurde, musste sich die 74-Jährige in Faro im Süden des Landes einem notfallmäßigen Eingriff unterziehen.

"Die Operation sei gut verlaufen und sie erholt sich nun", hieß es in den sozialen Medien. Fans und Angehörige seien über die Nachricht besorgt und wünschten ihr eine vollständige und schnelle Genesung.