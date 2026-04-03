"Blood & Sinners"-Star Hailee Steinfeld wurde Mutter

US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (29) hat eine Tochter zur Welt gebracht. "Wir sind unglaublich dankbar und glücklich und genießen diese ersten Momente", teilte Steinfeld auf ihrer Internetseite mit. "Unser kleines Mädchen ist da!!", schrieb sie unter die Illustration eines Storches, der ein Babybündel im Schnabel trägt.

Steinfeld hatte sich im Dezember mit deutlich sichtbarem Babybauch präsentiert und ihre Schwangerschaft bekanntgegeben.