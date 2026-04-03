"Blood & Sinners"-Star Hailee Steinfeld wurde Mutter
US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (29) hat eine Tochter zur Welt gebracht. "Wir sind unglaublich dankbar und glücklich und genießen diese ersten Momente", teilte Steinfeld auf ihrer Internetseite mit. "Unser kleines Mädchen ist da!!", schrieb sie unter die Illustration eines Storches, der ein Babybündel im Schnabel trägt.
Steinfeld hatte sich im Dezember mit deutlich sichtbarem Babybauch präsentiert und ihre Schwangerschaft bekanntgegeben.
Die 29-Jährige ist mit dem Football-Profi Josh Allen (ebenfalls 29) liiert. Die Schauspielerin war zuletzt in dem mit vier Oscars ausgezeichneten Vampirdrama "Blood & Sinners" als Mary zu sehen. 2011 wurde sie für ihre Rolle in dem Western-Remake "True Grit" für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.
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