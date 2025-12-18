Biyon Kattilathu im Krankenhaus: Hatte er einen Herzinfarkt?

Der beliebte Motivationscoach und "Let"s dance"-Teilnehmer Biyon Kattilathu versetzt seine rund eine Million Instagram-Follower mit seinem aktuellen Post in Sorge: Dieser zeigt nämlich ein Bild des 41-Jährigen in einem Krankenbett liegend und einen Katheter im Arm. Was war geschehen?

"Das darf es doch nicht gewesen sein" Kattilathu wurde am Dienstag, 16. Dezember, mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert, erklärte er ausführlich in seinem Posting, das sehr emotional ausfällt. "Gestern habe ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder echte Angst um mein Leben gehabt", schrieb er und fügte hinzu: "In diesen Momenten habe ich gedacht: Das darf es noch nicht gewesen sein." Die ersten Untersuchungen lieferten alarmierende Ergebnisse: Sowohl die EKG-Werte als auch ein entscheidender Blutwert wiesen besorgniserregende Auffälligkeiten auf. Um eine genaue Diagnose zu stellen, entschieden sich die Ärzte dazu, Kattilathu einen Katheter zu legen, um sein Herz eingehend zu untersuchen.

Dabei stand ein sofortiger Eingriff im Raum, sollte sich eine bedrohliche Lage bestätigen. Auf dem Weg in den Operationssaal erlebte Kattilathu einen Moment der absoluten Angst: "Ich weiß nicht, ob ich so etwas jemals zuvor in dieser Art erlebt habe." Doch dann die Entwarnung: Es wurde kein kritischer Zustand festgestellt. Ein zusätzlicher Ultraschall am nächsten Tag bestätigte dies. Die Gründe für die auffälligen Werte bleiben jedoch unklar. Der behandelnde Arzt betonte sogar, dass Kattilathu mit seinem Herz problemlos 100 Jahre alt werden könne.