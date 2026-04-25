Birgit Schrowange heißt in Wirklichkeit eigentlich anders

Birgit Schrowange – ein Name, der vielen Fernsehzuschauern seit Jahrzehnten bekannt ist. Doch nun verriet die 68-Jährige, das dieser Name nicht der ist, der in ihrem Personalausweis steht. Denn "Schrowange" ist lediglich ein Künstlername. Kleine Änderung mit großer Wirkung Im Rahmen eines Gesprächs in der WDR-Talkrunde "Kölner Treff" mit Micky Beisenherz ließ sie die Katze aus dem Sack: "Ich heiße in Wirklichkeit Birgit Schrowangen, und Birgit Schrowange ist mein Künstlername." Das "n" am Ende ist also der einzige Unterschied zwischen dem echten und dem öffentlichen Namen der beliebten Moderatorin. Eine kleine Anpassung, die Schrowange aber offenbar viel bedeutet.

Wieso sie sich dazu entschied, öffentlich unter einem anderen Nachnamen aufzutreten, wollte Schrowange in der Sendung jedoch nicht verraten. Gründe könnte es viele geben. Vielleicht gefällt ihr der gekürzte Name besser. Vielleicht wollte sie so – zumindest für sich – eine klare Grenze zwischen Privat- und öffentlicher Person ziehen. Durchbruch mit RTL-Magazin "Extra" Birgit Schrowange gehört zu den bekanntesten Fernsehmoderatorinnen Deutschlands. Sie wurde am 7. April 1958 in Neheim-Hüsten im Sauerland geboren und schlug nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau zunächst einen ganz anderen Berufsweg ein, bevor sie ihre Leidenschaft für Medien entdeckte. Erste journalistische Erfahrungen sammelte sie beim Hörfunk, unter anderem beim Westdeutschen Rundfunk, ehe sie Anfang der 1990er-Jahre zum Fernsehen wechselte. Der bundesweite Durchbruch gelang ihr 1994 bei RTL, wo sie über viele Jahre hinweg das erfolgreiche Boulevardmagazin "Extra – Das RTL-Magazin" moderierte und mit ihrer direkten, empathischen Art zu einem festen Gesicht des Senders wurde. Später prägte sie auch Formate wie "Life – Menschen, Momente, Geschichten" sowie Talk- und Reportageformate, in denen gesellschaftliche Themen und persönliche Schicksale im Mittelpunkt standen.