Birgit Schrowange und Ehemann Frank "gehen jetzt auf Entdeckungsreise"
Erst vor kurzem sind Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrem Mann Frank Spothelfer nach vielen Jahren in Köln nach München gezogen. "Wir gehen jetzt gemeinsam auf Entdeckungsreise", erzählte Spothelfer im Gespräch mit dem Promiportal Bunte.de. Laut Schrowange fühlen sich beide "wie zwei Studenten, die eine neue Stadt entdecken".
Schrowange liebt Neustarts: "Ich finde, man sollte sich öfter mal im Leben verändern. Das ist immer mein Credo. So alle zehn Jahre bin ich umgezogen - allerdings in Köln, aber jetzt noch mal in eine neue Stadt. Finde ich großartig", sagte sie im Dezember der Deutschen Presse-Agentur.
Schrowange und der Unternehmer Frank Spothelfer haben im Juli 2023 auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer geheiratet. "Das Warten hat sich gelohnt", sagte die Moderatorin, die noch nie zuvor verheiratet gewesen war, der deutschen Bild. Ihr Erfolgsgeheimnis als Paar? Im Bunte.de-Interview sagte Schrowange jetzt: "Wir verstehen uns einfach gut. Wir lachen viel zusammen."
München eine "wunderschöne Stadt"
Ihr gefalle es an ihrem neuen Wohnort bislang "richtig gut", München sei "eine wunderschöne Stadt", sagte Schrowange der dpa. Den Ausschlag für den Umzug gaben aber ihr Mann und Freunde. "Mein Mann hat immer München sehr geliebt und er hat früher dort studiert und dann sind Freunde von uns tatsächlich nach München gezogen und die haben wir besucht und dann haben wir gesagt: 'Ach, könnten wir doch eigentlich auch machen.'"
"Jetzt sind wir hier"
"Und haben uns dann aus Spaß Wohnungen angeguckt und haben dann eine Wohnung in der Isarvorstadt gemietet, Nägel mit Köpfen und dann haben wir gesagt: 'Jetzt sind wir hier.'"
