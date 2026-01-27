Birgit Schrowange und Ehemann Frank "gehen jetzt auf Entdeckungsreise"

Erst vor kurzem sind Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrem Mann Frank Spothelfer nach vielen Jahren in Köln nach München gezogen. "Wir gehen jetzt gemeinsam auf Entdeckungsreise", erzählte Spothelfer im Gespräch mit dem Promiportal Bunte.de. Laut Schrowange fühlen sich beide "wie zwei Studenten, die eine neue Stadt entdecken".

Schrowange liebt Neustarts: "Ich finde, man sollte sich öfter mal im Leben verändern. Das ist immer mein Credo. So alle zehn Jahre bin ich umgezogen - allerdings in Köln, aber jetzt noch mal in eine neue Stadt. Finde ich großartig", sagte sie im Dezember der Deutschen Presse-Agentur. Schrowange und der Unternehmer Frank Spothelfer haben im Juli 2023 auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer geheiratet. "Das Warten hat sich gelohnt", sagte die Moderatorin, die noch nie zuvor verheiratet gewesen war, der deutschen Bild. Ihr Erfolgsgeheimnis als Paar? Im Bunte.de-Interview sagte Schrowange jetzt: "Wir verstehen uns einfach gut. Wir lachen viel zusammen."