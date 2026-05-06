Billie Eilish: Ehrliche Worte über Schönheitsoperationen

Billie Eilish lehnt eigenen Worten zufolge Schönheitsoperationen für sich ab und begründet das auch mit ihren zukünftigen Kindern. "Ich freue mich riesig darauf, älter zu werden, und ich freue mich darauf, dass mein Gesicht und mein Körper altern, ohne dass ich etwas daran verändere", sagte die 24-Jährige im Podcast "Good Hang with Amy Poehler".

Der Popstar ergänzte: "Und ich möchte, dass meine Kinder mich ansehen und mein Gesicht ihrem Gesicht ähnelt und nicht irgendeine verpfuschte Version von dem ist, was da draußen gerade so vor sich geht."