Unangemessenes Fehlverhalten: Bill Murray bricht sein Schweigen zu Vorwürfen

Filmstar Bill Murray äußerte sich in einem Interview mit der New York Times zu Vorwürfen, wonach er sich am Set des Films "Being Mortal" unangemessen verhalten habe. Der Vorfall hatte zur Folge, dass die Produktion des Films abgebrochen wurde.

Worum es bei den Vorwürfen gegen Murray geht, blieb zunächst unklar. Auch der Name der betroffenen Frau wurde in der New York Times nicht genannt.

Bill Mirray äußert sich zu Vorwürfen Der Schauspieler war beschuldigt worden, eine Kollegin durch eine Maske geküsst zu haben, was Murray damals als "Meinungsverschiedenheit" abtat. Nachdem er zunächst versucht hatte, sich mit der Frau auszusprechen, zahlte er ihr schließlich im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens eine Entschädigung von über 91.700 Euro. "Es ist etwas, das ich schon einmal mit jemandem gemacht habe, und ich dachte, es sei lustig, und jedes Mal, wenn es passierte, war es lustig. Ich trug eine Maske und gab ihr einen Kuss, während sie eine Maske trug. Es war nicht so, dass ich sie berührt habe, aber es war einfach so, dass ich ihr einen Kuss durch eine Maske gegeben habe. Und sie war keine Fremde", sagte Murray der New York Times.

Schiedsverfahren war laut Murray "irrwitzig" Der New York Times verriet Murray jetzt, dass ihn die Art und Weise, wie der Vorfall von der Menschenrechtsabteilung des Disney-Konzerns gehandhabt wurde, immer noch störe. Über die Interventionen der Personalabteilung und das anschließende Schiedsverfahren, die seiner Meinung nach zu seinen Ungunsten voreingenommen waren, sagte er: "Ich dachte, ich mache Frieden, aber ich fühlte mich stattdessen wie gegrillt." Die Angelegenheit würde ihn bis heute verfolgen. Von einer Vorerkrankung der Frau habe er nichts gewusst. "Es stellte sich heraus, dass es Vorerkrankungen und dergleichen gab", sagte er. "Ich dachte nur: Was? Woher sollte das jemand wissen? Es gab kein Gespräch, nichts." Das Schiedsverfahren bezeichnete der Schauspieler als "irrwitzig". "Und wenn Ihnen jemals jemand vorschlägt, ein Schiedsverfahren zu beantragen: Tun Sie es nicht. Tun Sie es niemals. Weil Sie denken, es gibt Gerechtigkeit, und das tut es nicht", fuhr er fort. Murray betonte allerdings, aus der Erfahrung eine Lehre gezogen zu haben, die er als "große Enttäuschung" bezeichnete.