"Es geht um Leben oder Tod": Meghan enthüllt "große medizinische Ängste"

Im November 2020 erzählte Meghan in einem Essay in der New York Times, 2020 eine Fehlgeburt erlitten zu haben, bevor ihre und Harrys Tochter Lilibet im Juni 2021 das Licht der Welt erblickte.

In der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Confessions of a Female Founder" sprach die Herzogin von Sussex jetzt über das Muttersein, einschließlich ihrer Erfahrungen mit postpartaler Präeklampsie.

"Es ist so selten und so beängstigend"

"Es ist so selten und so beängstigend", so Meghan. "Und man versucht immer noch, all diese Dinge unter einen Hut zu bringen, und die Welt weiß nicht, was im Stillen passiert. Und in der Stille versucht man immer noch, für die Menschen da zu sein – vor allem für die eigenen Kinder – aber diese Dinge verursachen große medizinische Ängste."

Die zweifache Mutter verriet nicht, ob die Erkrankung nach der Geburt ihres Sohnes Prinz Archie oder ihrer Tochter Prinzessin Lilibet auftrat.

Doch auch Herd, Mama von zwei Söhnen, erinnerte sich in der Podcast-Folge an ihre Erfahrung mit postpartaler Präeklampsie: "Es geht um Leben oder Tod, wirklich."