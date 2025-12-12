Große Überraschung: Bill Kaulitz trifft seine Jugendliebe wieder
Von einem emotionalen Wiedersehen mit seiner Jugendliebe erzählte Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom moderiert. Dieses kam aber beinahe nicht zustande.
Treffen zu sehen in Netflix-Serie
Wie die Kaulitz-Brüder im Podcast verraten, planten sie ein Treffen mit ihren ehemaligen Schulfreunden, was schlussendlich auch tatsächlich klappte. Die Planung sowie das Klassentreffen selbst wird auch in der dritten Staffel ihrer erfolgreichen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen sein.
Das Treffen selbst war für den 34-jährigen Musiker ein bewegender Moment, nicht zuletzt, weil auch seine frühere Jugendliebe erschien. Das Aufeinandertreffen stand zunächst unter keinem guten Stern, da besagte Jugendliebe, deren Identität Kaulitz geheim halten möchte, zuerst abgesagt hatte. Immerhin war beim Treffen auch die Netflix-Crew mitsamt Kameras dabei, was diesen zunächst verschreckte.
"Er hat gesagt, er traut sich das nicht, er kommt nicht. Das fand ich so schade", erinnert sich Bill Kaulitz im Podcast. "Dann hab ich allen nochmal nett geschrieben, dass sie versuchen sollen, ihn zu überreden: Bitte, sagt, ich würde mich so, so freuen. Da haben sich alle so ins Zeug gelegt. Und dann komm ich rein (…). Dann steht er da, direkt als Erstes und hat mich ganz doll und lange in den Arm genommen." Sichtlich gerührt ergänzt der Sänger: "Ich hab fast geweint, ich fand das so süß."
"Du warst immer mein kleiner Billy"
Die Überraschung beruhte anscheinend auf Gegenseitigkeit. "Der hat sich so gefreut, dann hat er mich angeguckt, er konnte mich gar nicht loslassen", so Kaulitz. "Er hat mich in die Arme genommen und gesagt: 'Mensch, dass du noch an mich denkst, das hätte ich gar nicht erwartet. Du warst immer mein kleiner Billy'".
Bekannt wurde auch, dass es zwischen den beiden damals zu einem Kuss kam. Ein Kuss, der sich anscheinend in das Gedächtnis von Kaulitz und seinem Freund eingebrannt hat. Ob es jetzt zu einem Liebes-Revival kommt?