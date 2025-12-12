Große Überraschung: Bill Kaulitz trifft seine Jugendliebe wieder

Von einem emotionalen Wiedersehen mit seiner Jugendliebe erzählte Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom moderiert. Dieses kam aber beinahe nicht zustande. Treffen zu sehen in Netflix-Serie Wie die Kaulitz-Brüder im Podcast verraten, planten sie ein Treffen mit ihren ehemaligen Schulfreunden, was schlussendlich auch tatsächlich klappte. Die Planung sowie das Klassentreffen selbst wird auch in der dritten Staffel ihrer erfolgreichen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen sein.

Das Treffen selbst war für den 34-jährigen Musiker ein bewegender Moment, nicht zuletzt, weil auch seine frühere Jugendliebe erschien. Das Aufeinandertreffen stand zunächst unter keinem guten Stern, da besagte Jugendliebe, deren Identität Kaulitz geheim halten möchte, zuerst abgesagt hatte. Immerhin war beim Treffen auch die Netflix-Crew mitsamt Kameras dabei, was diesen zunächst verschreckte. "Er hat gesagt, er traut sich das nicht, er kommt nicht. Das fand ich so schade", erinnert sich Bill Kaulitz im Podcast. "Dann hab ich allen nochmal nett geschrieben, dass sie versuchen sollen, ihn zu überreden: Bitte, sagt, ich würde mich so, so freuen. Da haben sich alle so ins Zeug gelegt. Und dann komm ich rein (…). Dann steht er da, direkt als Erstes und hat mich ganz doll und lange in den Arm genommen." Sichtlich gerührt ergänzt der Sänger: "Ich hab fast geweint, ich fand das so süß."