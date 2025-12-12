GZSZ-Star hat geheiratet – bereits zum dritten Mal
Der Schauspieler Felix von Jascheroff, bekannt aus der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), hat erneut den Bund der Ehe geschlossen.
Seine frisch Angetraute ist Alexandra Sophie Winterberg, eine Fitness-Influencerin, mit der er seit 2020 liiert ist. Die Hochzeit, die offenbar im kleinen Kreis stattfand, wurde kurz vor Weihnachten publik gemacht.
Auf Instagram teilte das Paar die frohe Botschaft mit einem romantischen Posting. Felix von Jascheroff schrieb dazu bloß: "Finally Mr & Mrs."
Ein kurzer, aber klarer Hinweis darauf, dass die beiden ihre Liebe nun auch offiziell besiegelt haben. Am Bild sind aber nur die Hände des Brautpaares zu sehen sowie der Brautstrauß. Zu erkennen ist auch, dass Winterberg eine weiße elegante Hose anstatt eines Kleides trug.
Ein neuer Lebensabschnitt für den Schauspieler
Für den 43-jährigen Schauspieler ist es die dritte Ehe. Zuvor war er mit Franziska Dilger, einer ehemaligen GZSZ-Kollegin, verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt seine Tochter Fiona Phoebe Louisé. Später folgte eine Ehe mit Bianca Bos, die 2017 begann und 2020 endete. Nach der Trennung lernte er Sophie Winterberg kennen, bereits Ende 2023 verlobte sich das Paar. Aus einer Beziehung mit dem Model Lisa Steiner hat er einen Sohn (13).
Seine Fans zeigten sich begeistert von der Neuigkeit und gratulierten dem Paar zahlreich unter ihrem Instagram-Post. Auch beruflich läuft es für den Schauspieler gut: Seit 24 Jahren gehört Felix von Jascheroff zum festen Ensemble von GZSZ.
Kommentare