GZSZ-Star hat geheiratet – bereits zum dritten Mal

Der Schauspieler Felix von Jascheroff, bekannt aus der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), hat erneut den Bund der Ehe geschlossen.

Seine frisch Angetraute ist Alexandra Sophie Winterberg, eine Fitness-Influencerin, mit der er seit 2020 liiert ist. Die Hochzeit, die offenbar im kleinen Kreis stattfand, wurde kurz vor Weihnachten publik gemacht.

Auf Instagram teilte das Paar die frohe Botschaft mit einem romantischen Posting. Felix von Jascheroff schrieb dazu bloß: "Finally Mr & Mrs."

Ein kurzer, aber klarer Hinweis darauf, dass die beiden ihre Liebe nun auch offiziell besiegelt haben. Am Bild sind aber nur die Hände des Brautpaares zu sehen sowie der Brautstrauß. Zu erkennen ist auch, dass Winterberg eine weiße elegante Hose anstatt eines Kleides trug.