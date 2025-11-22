Glamour im Doppelpack: Die 5 besten Filme der Kessler-Zwillinge

Denkt man an die Kessler-Zwillinge, fallen einem sofort Bilder von perfekt synchronen Tanzschritten, funkelnden Showkostümen und einem charmanten Lächeln ein.

Alice und Ellen Kessler, geboren 1936 in Nerchau bei Leipzig, eroberten in den 1950er- und 1960er-Jahren nicht nur die großen Showbühnen Europas, sondern auch die Kinoleinwand. Ihre Filmauftritte, meist in Musik- und Unterhaltungsstreifen, waren mehr als schmückendes Beiwerk: sie festigten den Mythos des glamourösen Zwillingspaares und machten sie auch einem Publikum jenseits der Musik- und Tanzbühnen bekannt.

Auffallend ist die Genrevielfalt in der Filmographie der Schwestern: sie glänzten sowohl in Operetten als auch Kriminalfilmen, Komödien oder Abenteuerfilmen. Bis heute nicht selbstverständlich.

Der Kurier empfiehlt Ihnen folgende 5 Filme der bis zuletzt unzertrennlichen Kessler-Zwillinge: