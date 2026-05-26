Berichte: Krimi-Autor Håkan Nesser kommt aus Gefängnis frei

Der schwedische Krimi-Autor Håkan Nesser kommt Medienberichten zufolge aus dem Gefängnis frei und darf den Rest seiner Strafe mit elektronischer Fußfessel zu Hause absitzen. Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, wird Nesser noch an diesem Freitag aus der Haft entlassen. Der bekannte Krimi-Autor war wegen schwerer Steuerhinterziehung zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, die er demnach seit dem vergangenen Sommer absitzt.

Ein Berufungsgericht hatte es 2024 in seinem Urteil als erwiesen angesehen, dass der Autor gemeinsam mit seiner Frau fast 15 Millionen schwedische Kronen (knapp 1,4 Mio. Euro) von Unternehmen in Malta abgezogen hatte, ohne die Dividenden bei der schwedischen Steuerbehörde zu melden. Nesser hatte jede Schuld abgestritten und von einem unbeabsichtigten Fehler seines Finanzberaters gesprochen.

Ein Grund, dass der Schwede nun vorzeitig mit Fußfessel frei kommt: Das Risiko dafür, dass er erneut Kriminalität begehe, sei gering, so die Strafvollzugsbehörden laut TT.