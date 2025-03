Bericht: US-Golfstar Tiger Woods soll mit Vanessa Trump liiert sein

US-Golfstar Tiger Woods und die frühere Schauspielerin Vanessa Trump sollen dem US-Promiportal Page Six zufolge liiert sein. Ihre Beziehung sei "nicht zu ernst", bewege sich aber "in diese Richtung", heißt es.

"Sie haben eine Menge gemeinsam. Sie haben sich beide an das öffentliche Leben gewöhnt. Sie wissen beide, wie sie ihr Privatleben privat halten können. Sie sind beide Eltern", zitiert Page Six eine namentlich nicht genannte Quelle. Aus einer anfänglichen Freundschaft zwischen dem Sportler und der Exfrau von Donald Trump Junior habe sich mehr entwickelt. "Sie passen gut zusammen. Sie sind besonnen, vermeiden gerne Dramen und haben viele gemeinsame Werte", so der Insider. Woods und Trump haben die Spekulationen bislang nicht kommentiert.