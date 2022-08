Bericht: Schauspielerin Anne Heche nach schwerem Autounfall in kritischem Zustand

US-Schauspielerin Anne Heche (53, "Ally McBeal", "Sechs Tage, sieben NĂ€chte") soll sich Medienberichten zufolge nach ihrem Autounfall vergangene Woche in einem kritischen Zustand befinden. Heche war am Freitag in Los Angeles in ein Wohnhaus gerast.

Anne Heche: Auto fing Feuer

Das GebĂ€ude und ihr Fahrzeug hatten Feuer gefangen. Seitdem wird Heche in einem Spital behandelt. Eine Person, die sich im hinteren Teil des Hauses befand, soll unverletzt geblieben sein. Das US-Promiportal Page Six berichtete am Montag unter Berufung auf einen Sprecher Heches, dass diese sich aktuell im Koma befinde. "Sie hat eine schwere Lungenverletzung, die eine mechanische Beatmung erfordert und Verbrennungen, die einen chirurgischen Eingriff nötig machen", heißt es.