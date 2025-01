Gwyneth Paltrow verkaufte für 22 Millionen Dollar ihre Villa in L.A.

Die Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love") trennte sich einem Bericht des Wall Street Journal zufolge von ihrer Villa in Los Angeles. Demnach bekam sie sie 22 Millionen US-Dollar für das 8.000 Quadratmeter große Anwesen im noblen Stadtteil Brentwood. Es sei seit Mai 2024 zum Verkauf gestanden - ursprünglich zu einem Preis von rund 30 Millionen. Im Oktober sei der Preis schließlich auf rund 25 Millionen gesenkt worden.

"Werde verschwinden"

Paltrow hat eigenen Angaben zufolge keinerlei Absichten, für immer im Rampenlicht zu stehen - im Gegenteil. "Ich werde im wahrsten Sinne des Wortes aus dem öffentlichen Leben verschwinden", sagte sie im Jahr 2023 im Interview mit dem Magazin Bustle. "Niemand wird mich jemals wiedersehen."

Ihre "Pensionspläne" wiederholte sie an anderer Stelle des Gesprächs. Auf die Frage, ob sie denn versuchen würde, anderen ein Vorbild in Sachen "In Würde altern" zu sein, entgegnete Paltrow: "Ich werde es wahrscheinlich versuchen, so wie ich mich kenne. Oder ich würde sagen: 'Scheiß drauf.' Ich könnte einfach verschwinden und niemand wird mich jemals wiedersehen."

Derzeit konzentriert sich Paltrow ohnehin statt auf die Schauspielerei auf ihre 2008 gegründete Lifestyle-Marke Goop. Auch diesen Job wolle sie nicht ewig machen - sie hoffe auf einen Verkauf "in ein paar Jahren". Danach wolle sie ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf das Familienleben richten, so Paltrow. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben habe sie vor Herausforderungen gestellt. "Ich befinde mich in einer sehr, sehr chaotischen Phase, weil ich so viel zu tun habe", schilderte Paltrow.