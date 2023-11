Ben Affleck und Jennifer Garner machen vor, wie Patchwork gut klappen kann

Affleck und Garners Freund Miller hÀtten "eine Menge gegenseitiger Bewunderung und Respekt" entwickelt, verriet ein zweiter Insider im GesprÀch mit Us Weekly.

Lopez und Garner sollen unterdessen ihre eigene Freundschaft kultiviert haben. "In den letzten ein oder zwei Jahren sind sie sich definitiv nĂ€her gekommen und haben sich viel besser kennengelernt", so eine weitere angebliche Quelle. "Beide sind unglaubliche MĂŒtter und stellen die BedĂŒrfnisse ihrer Kinder immer an erste Stelle." "Jen ist toll. Sie ist eine tolle Person. Wir kommen prima miteinander aus", sagte Affleck der 2016 der New York Times. Seine neue Frau Jennifer Lopez brachte die Zwillinge Emme und Max mit in die Ehe.