Der "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris und der Gelegenheits-Schauspieler David Burtka gelten als das Paradebeispiel einer modernen Hollywood-Familie. Das Paar fand 2004 in New York zueinander, als sie sich zufällig an einer Straßenecke trafen, da sie durch gemeinsame Musical-Engagements im selben Bekanntenkreis verkehrten. Berühmt sind die beiden heute nicht nur für ihre romantische Hochzeit im Jahr 2014 in Italien, sondern vor allem für ihre legendären, perfekt abgestimmten Familien-Halloween-Kostüme mit ihren Zwillingen, die jedes Jahr das Internet erobern. Das Paar liebt es, sein Familienleben in den sozialen Medien zu zelebrieren.



Harris und Burtka staden bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne und vor der Kamera, unter anderem in "How I Met Your Mother", wo Burtka eine wiederkehrende Nebenrolle spielte.

Im Interview mit dem Magazin Out beschrieb Burtka das organische Wachstum ihrer über 20-jährigen Liebe: "Die ersten drei Jahre waren unsere Flitterwochen. Dann pendelt man sich ein und die Beziehung verwandelt sich ins pure Leben und Atmen. Es wird komfortabler, aber es wird zu einer Notwendigkeit – etwas, das man nicht mehr aufgeben kann." Harris wiederum beschrieb Burtka einmal als seinen "besten Freund und größten Unterstützer".