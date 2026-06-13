Out and proud: Die 5 bekanntesten homosexuellen Paare Hollywoods
Sie trotzen veralteten Branchenkonventionen, brechen mit konservativen Alters- und Rollenbildern und beweisen vor allem eines: Beständigkeit im oft so flüchtigen Rampenlicht. Die bekanntesten queeren Paare Hollywoods sind längst weit mehr als nur ein Tuschelthema auf den roten Teppichen der Traumfabrik – sie sind zu einflussreichen Ikonen der Sichtbarkeit und zu echten Power-Couples des globalen Entertainments gereift.
Ob als unschlagbare Kreativteams hinter den Kulissen, als lautstarke Aktivisten für Gleichberechtigung oder schlicht als Vorbilder für ein authentisches Leben abseits der traditionellen Normen: Diese Paare prägen die moderne Popkultur und zeigen der Welt, dass die stärksten Liebesgeschichten in Hollywood heute oft ganz ohne klassisches – heteronormatives – Drehbuch auskommen.
Wir stellen Ihnen 5 queere Hollywood-Pärchen vor:
Neil Patrick Harris und David Burtka
Der "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris und der Gelegenheits-Schauspieler David Burtka gelten als das Paradebeispiel einer modernen Hollywood-Familie. Das Paar fand 2004 in New York zueinander, als sie sich zufällig an einer Straßenecke trafen, da sie durch gemeinsame Musical-Engagements im selben Bekanntenkreis verkehrten. Berühmt sind die beiden heute nicht nur für ihre romantische Hochzeit im Jahr 2014 in Italien, sondern vor allem für ihre legendären, perfekt abgestimmten Familien-Halloween-Kostüme mit ihren Zwillingen, die jedes Jahr das Internet erobern. Das Paar liebt es, sein Familienleben in den sozialen Medien zu zelebrieren.
Harris und Burtka staden bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne und vor der Kamera, unter anderem in "How I Met Your Mother", wo Burtka eine wiederkehrende Nebenrolle spielte.
Im Interview mit dem Magazin Out beschrieb Burtka das organische Wachstum ihrer über 20-jährigen Liebe: "Die ersten drei Jahre waren unsere Flitterwochen. Dann pendelt man sich ein und die Beziehung verwandelt sich ins pure Leben und Atmen. Es wird komfortabler, aber es wird zu einer Notwendigkeit – etwas, das man nicht mehr aufgeben kann." Harris wiederum beschrieb Burtka einmal als seinen "besten Freund und größten Unterstützer".
Ellen DeGeneres und Portia de Rossi
Kaum ein homosexuelles Paar ist in Hollywood so bekannt wie Talkshow-Legende Ellen DeGeneres und Schauspielerin Portia de Rossi ("Ally McBeal", "Arrested Development"). Die beiden lernten sich 2001 bei einem Konzert kennen, wurden jedoch erst 2004 ein Paar. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2008 gelten sie als eines der langlebigsten LGBTQ+-Paare der Unterhaltungsindustrie. De Rossi nahm sogar legal Ellens Nachnamen an.
In einer Zeit, in der gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Hollywood noch deutlich weniger sichtbar waren, traten beide selbstbewusst gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. De Rossi sagte 2009 im Interview mit Oprah Winfrey, sie habe gewusst, dass Ellen "die Richtige" sei, als sie sie zum ersten Mal sah. Sie habe sich sofort "schwach auf den Knien" gefühlt, doch trotzdem dauerte es Monate, bis sie den Mut aufbrachte, DeGeneres ihre Gefühle zu gestehen. Diese schwärmte später in einem Essay für das Magazin People: "Ich verliebe mich ständig mehr in Portia."
Gegenüber Winfrey betonte DeGeneres die tiefe Sicherheit ihrer Ehe: "Ich werde bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, mit ihr zusammen sein, und das weiß ich ganz genau."
Elton John und David Furnish
Seit nunmehr über 30 Jahren bilden der britische Megastar Sir Elton John und der kanadische Filmemacher David Furnish eine der stabilsten Säulen der internationalen Showbranche. Kennengelernt haben sich die beiden 1993 bei einem klassischen Abendessen unter Freunden in Eltons Haus in Windsor, das der Musiker veranstaltete, um neue Bekanntschaften außerhalb seines gewohnten Umfelds zu schließen.
Ihre Beziehung gilt in Hollywood als absolutes Vorbild für Beständigkeit und tiefes gegenseitiges Vertrauen, verankert in einer strikten Work-Ethic und ihrer gemeinsamen Arbeit für die Elton John AIDS Foundation. Beruflich machten sie ebenfalls oft gemeinsame Sache – Furnish produzierte unter anderem die gefeierte Dokumentation "Elton John: Tantrums & Tiaras" (1995) sowie das Biopic "Rocketman" (2019).
Über das Fundament ihrer Liebe verriet David Furnish einst der Seite Elton John World: "Es hat sich von Anfang an wie eine echte Verpflichtung angefühlt. Ich spürte ganz stark, dass ich den Rest meines Lebens mit Elton verbringen würde. Es war ein klares: 'Lass uns das hier zum Laufen bringen'."
Sarah Paulson und Holland Taylor
Sie sind das Paar, das Hollywoods Alterskonventionen elegant aushebelt: Die "American Horror Story"-Ikone Sarah Paulson und die zweifache Emmy-Gewinnerin Holland Taylor ("Two and a Half Men"). Obwohl sie sich bereits 2005 flüchtig auf einer Dinnerparty trafen, funkte es erst zehn Jahre später im Jahr 2015 – und zwar über Social Media, als Taylor via Twitter Paulson mutig eine Privatnachricht schickte.
Bekannt und oft diskutiert ist ihre Partnerschaft vor allem für den Altersunterschied von über 30 Jahren, den die beiden jedoch völlig angstbefreit und mit Stolz leben. Auch wenn sie beruflich meist getrennte Wege gehen, unterstützen sie sich regelmäßig gegenseitig auf den roten Teppichen der Welt.
Gegenüber dem Magazin Elle brachte Paulson die Natur ihrer Liebe auf den Punkt: "Ich habe mir nicht ausgesucht, in wen ich mich verliebe. Aber ich denke, es ist für die Menschen interessant, weil es unkonventionell ist. Wenn ich jemanden dazu inspiriere, sein Leben so authentisch zu leben wie ich, dann kann das nur etwas Gutes sein."
Cynthia Nixon und Christine Marinoni
Wie kaum ein anderes Paar vereinen sie Liebe, Aktivismus und die große Showbühne perfekt miteinander: Der "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon und die Bildungsaktivistin Christine Marinoni. Die beiden lernten sich 2001 bei einer Protestaktion für bessere Bedingungen an New Yorker Schulen kennen, als Nixon noch in einer heterosexuellen Partnerschaft lebte. Nachdem sich die Frauen verliebten, hielten sie ihre Beziehung zunächst privat, bevor sie sich 2004 öffentlich zeigten und schließlich 2012 in New York heirateten.
Ihre Beziehung ist nach wie vor eng mit politischem Aktivismus verbunden. Marinoni engagierte sich jahrelang für Bildungs- und Gleichberechtigungsthemen, während Nixon zu einer der bekanntesten LGBTQ+-Stimmen der amerikanischen Politik wurde. Gemeinsam setzten sie sich immer wieder für die Rechte homosexueller Menschen ein. Marinoni unterstützte Nixon auch maßgeblich bei deren Kampagne für das Amt der Gouverneurin von New York im Jahr 2018.
Über ihre unerwartete große Liebe sagte Nixon einst der Zeitschrift Advocate: "Ich hatte vorher nie eine Frau gedatet oder mich in eine verliebt. Aber als es passierte, fühlte es sich nicht seltsam an. Ich bin einfach eine Frau, die in eine andere Frau verliebt ist. Christine ist schlicht der unglaublichste Mensch, dem ich je begegnet bin." Mittlerweile gelten Nixon und Marinoni als eines der einflussreichsten lesbischen Paare der USA.
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