Bei Invictus Games in Düsseldorf: Herzogin Meghan und Prinz Harry wiedervereint

Meghan, die Herzogin von Sussex, ist am Dienstagabend bei den Invictus Games in Düsseldorf erschienen. Zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry nahm sie an einem "Friends & Family"-Abendtermin der Spiele teil, wie die Deutsche Presse-Agentur aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr. Zu dem Termin waren Journalisten nicht zugelassen.

Harry bereits seit Freitag in Düsseldorf

Die 42-Jährige war ihrem Mann am Dienstag von Kalifornien aus nachgereist. Harry ist bereits seit Freitag in der Stadt. Am Samstag hatte er dort die von ihm begründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten eröffnet. Der paralympische Wettbewerb dauert noch bis Samstag.

