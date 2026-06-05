Begegnung auf Augenhöhe: "GTNM"-Model Linus traf Giraffe Linus

"Germany's Next Topmodel"-Teilnehmer Linus Weber hat seinen Namensvetter im Tierpark Berlin besucht: den jungen Giraffenbullen Linus, für den der 27-Jährige die Namenspatenschaft übernommen hat. Mit seinen 1,92 Metern ist Weber in etwa so groß wie die junge Rothschild-Giraffe, die täglich weiter wächst. Die Bullen werden bis zu 5,8 Meter groß. Weber hatte 2024 an der Show "Germany's Next Topmodel" teilgenommen und wurde Zweiter.

"Ich bin kein Tierexperte. Aber ich finde es immer spannend, neue Dinge zu lernen. Wenn ich dabei Kindern zeigen kann, wie faszinierend Tiere und Natur sind, dann mache ich das sehr gerne", sagte Weber.