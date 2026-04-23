Barack Obama: Junge Leute wie Luisa Neubauer geben mir Hoffnung

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat das Engagement der deutschen Aktivistin Luisa Neubauer für den Klimaschutz gelobt. Die 30-Jährige gehöre zu den jungen Leuten im Programm seiner Stiftung, der Obama Foundation, die ihm Hoffnung gäben, schrieb Obama in einem Post auf seinem X-Account.

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In einem Video stellt er Neubauer als eine Frau vor, die beschlossen habe, nicht darauf zu warten, dass jemand anderes etwas verändert, sondern selbst zu handeln. Neubauers Geschichte sei unglaublich, findet der Demokrat.

In dem Video ist die Klimaschützerin in dicker Jacke mit Schwimmweste auf einem Schiff in der Antarktis zu sehen. Trotz des Klimawandels sei die Region um den Südpol für sie ein "Ort der Hoffnung", weil sie durch einen einzigartigen internationalen Vertrag geschützt sei, sagt Neubauer. Die Existenz dieses wilden und geschützten Kontinents in der heutigen Welt erscheine ihr "geradezu utopisch" und zeige, was möglich sei, wenn Menschen sich gemeinsam für den Frieden und den Schutz unseres Planeten einsetzen.