Schlagersängerin Ina Colada wegen vorgetäuschter Schwangerschaft unter Beschuss

Am 1. April erlauben sich auch Stars und Sternchen gelegentlich einen Aprilscherz. Ein "Prank" von Ballermann-Sängerin Ina Colada ging für viele jedoch zu weit. Die 40-Jährige inszenierte eine Schwangerschaft. Jetzt steht sie wegen ihres Aprilscherzes in der Kritik.

Ina Colada gab am 1. April "Schwangerschaft" bekannt

"Wir haben uns lange überlegt, ob und wann wir diesen Moment mit euch teilen und irgendwie fühlt es sich genau heute richtig an. Ja – wir sind in freudiger Erwartung. Ein neuer Abschnitt beginnt für uns, voller Vorfreude, Aufregung und ganz viel Liebe. Man sagt ja, solche Nachrichten verändern alles … und genau so fühlt es sich gerade an", schrieb Colada am Mittwoch auf Instagram.

Ihrem Posting fügte sie ein Foto von sich und ihrem Ehemann hinzu. Darauf hat dieser seine Hand auf ihren Bauch gelegt. Unter ihrem Bauch ist eine leichte Wölbung wahrzunehmen.

Fairnesshalber fügte die Party-Sängerin ihrem Beitrag hinzu: "Aber vielleicht ist genau das der perfekte Moment, um euch ein kleines Rätsel zu hinterlassen: Was ist Wahrheit… und was ist nur ein kleiner Scherz? Wir lassen euch einfach mal kurz im Ungewissen."