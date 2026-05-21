Babynews bei Campino: Diese Stars wurden noch spät Vater

Tote-Hosen-Frontmann Campino ist mit Anfang 60 noch einmal Vater geworden. In einer neuen Dokumentation über die legendären Düsseldorfer Punkrocker gab der Sänger die frohe Botschaft bekannt. "Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus", sagt der 63-Jährige in der Dokumentation. Das Kind kam während der zweijährigen Arbeiten am letzten Studioalbum der Toten Hosen zur Welt - wie alt Campino dabei genau war, blieb in der Doku offen. Fest steht aber: mit seinem späten Vatersein ist er in bester Gesellschaft. Welche andere Prominente wurden ebenfalls im fortgeschrittenen Alter Vater? Boris Becker mit 57 Der frühere Tennisprofi Boris Becker wurde im November 2025 zum fünften Mal Vater - einen Tag vor seinem 58. Geburtstag kam seine Tochter Zoë Vittoria auf die Welt. Wie Becker im Dezember in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" sagte, bereite er seine Tochter schon jetzt aufs Tennisspielen vor. "Ein bisschen verrückt, aber ich übe jetzt schon mit ihr", sagte der 58-Jährige.

Es sei der Wunsch seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, dass ihr erstes gemeinsames Kind eines Tages auch Tennis spiele. Die Kleine soll dafür am besten Linkshänderin werden, sagte Becker. Er greife deshalb immer an ihre linke Hand. "Ich habe gehört, wenn man früh eine Hand mehr drückt wie die andere, dass es vielleicht dann in den Griff geht und sie dann mit links die Vorhand spielt." Donald Trump mit 59 US-Präsident Donald Trump wurde 2006 zum fünften Mal Vater. Damals kam sein Sohn Barron zur Welt. Seine Frau Melania, damals 35, brachte einen gesunden Jungen zur Welt, sagte Trump in einem Radiointerview. Ein Name stand zunächst nicht fest. "Alles ist perfekt", sagte der Unternehmer. Durch seinen neu geborenen Sohn fühle er sich bereits Jahre jünger. "Ich bleibe jung, stimmt's? Ich zeuge Kinder, also bleibe ich jung", sagte er. Bernie Ecclestone mit 89 Der langjährige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone wurde mit 89 nochmals Vater. Sein Sohn, der auf den Namen Ace hört, kam 2020 zur Welt. Wenige Tage nach der Geburt sagte Ecclestone der englischen Sun: "Ich weiß noch nicht, ob wir hier aufhören. Vielleicht sollte er noch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester haben." Seiner Frau Fabiana Flosi, die mehr als vier Jahrzehnte jünger als der Engländer ist, habe er nach dem Kennenlernen eine Großfamilie versprochen: "Ein halbes Dutzend Kinder ist toll." Potenzmittel braucht Ecclestone nach eigener Aussage nicht. "Ob ich irgendwas nehme? Nein! Fabiana gibt mir ein paar Tabletten - Vitamin D, ich aber nehme sonst nichts", meinte er.

Al Pacino mit 83 Der Oscar-Preisträger wurde 2023 zum vierten Mal Vater. Pacino und seine Partnerin Noor Alfallah hatten die Schwangerschaft bis zum letzten Moment geheim gehalten. Pacino und Alfallah sollen Medienberichten zufolge seit April 2022 ein Paar sein.

Pacino hat bereits drei erwachsene Kinder von zwei Frauen, eine 33-jährige Tochter sowie 22 Jahre alte Zwillinge mit der Schauspielerin Beverly D'Angelo. Verheiratet war er nie. Robert De Niro mit 79 2023 kam auch das siebte Kind von Oscar-Preisträger Robert De Niro zur Welt, der unter anderem mit Pacino für Filmklassiker wie "Der Pate - Teil II" oder "Heat" zusammen vor der Kamera stand.