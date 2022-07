Baby Nr. 7: Hilaria Baldwin gibt ehrliches Schwangerschafts-Update

US-Schauspieler Alec Baldwin ("Blue Jasmine") und seine Frau Hilaria erwarten aktuell ihr siebentes gemeinsames Kind. Auf Instagram gab die werdende Mama nun ein Update. Es gehe ihr gut, doch sie merke, dass sie sich "anders" fĂŒhle, als vor ihren vorigen Geburten. "Jetzt, wo ich in das letzte Trimester dieser Schwangerschaft starte, spĂŒre ich, wie mein Körper langsamer wird", schreibt die 38-JĂ€hrige zu einem alten Video. "Ich liebe es, wĂ€hrend der Schwangerschaft Sport zu treiben und bin dankbar, dass es mir möglich ist, aktiv zu sein." Jede Schwangerschaft sei anders, so Hilaria in ihrem Post weiter. "Wie dankbar ich bin, diese Erfahrungen machen zu dĂŒrden" - auch wenn sich "Alter und die vielen Schwangerschaften bemerkbar machen".

Im Mai hat das Paar bereits das Geschlecht des Kindes bekanntgegeben. In einem kurzen Video gaben das Paar und seine Kinder dem neuen Familienmitglied schon einige LebensratschlÀge - gegen Ende dann die Neuigkeit: "Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, meine Tochter", sagte Hilaria in die Kamera. Auch Alec Baldwin sagt: "Meine Tochter."

Lichtblick fĂŒr die Baldwins

Die erneute Schwangerschaft war im MĂ€rz bekannt geworden. Das seit 2012 verheiratete Paar hat sechs gemeinsame Kinder im Alter von ein bis acht Jahren. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin zudem Tochter Ireland.