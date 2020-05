Baby-News: Kind Nummer 6 für Hollywood-Star Jude Law

Für Phillipa ist es das erste Kind, Jude hat schon fünf. Mit seiner Ex-Frau Sadie Frost hat er den 23-jährigen Rafferty, die 19-jährige Iris und den 17-jährigen Rudy. Tochter Sophia (kam 2009 zur Welt) stammt aus der Beziehung mit Samantha Burke und mit der Sängerin Catherine Harding hat er die vierjährige Ada.

Man darf davon ausgehen, dass er sich auf den Nachwuchs freut, denn in einem Interview mit dem " Daily Telegraph" erzählte er, dass er gerne noch weitere Kinder hätte.

"Aber natürlich! Aber natürlich! Ich habe das Glück, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem ich mehr Spaß habe, als ich je in meinem Leben hatte. Wir haben ein unglaublich stabiles und gesundes, wunderbares Familienleben. Und dazu gehören meine Kinder, die junge Erwachsene sind… und dann sind die Jüngeren einfach so viel Freude und so viel Spaß. Ich liebe es, so absolut, warum nicht noch eins? Ich habe sehr viel Glück, mit jemandem zusammen zu sein, in den ich wahnsinnig verliebt bin. Die Idee, noch mehr Kinder zu haben, wäre also einfach wunderbar."