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Baby ist da: Marie Mouroum legte "größten Stunt meines Lebens" hin

Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige "Let's-Dance"-Kandidatin postete ein Foto von sich und ihrem Baby.
15.04.2026, 09:08

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Marie Mouroum steht in einem festlich dekorierten Restaurant und hält ihre Hände auf ihren Babybauch.

Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige "Let's-Dance"-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. "Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt", schrieb die 33-Jährige bei Instagram zu einem Foto von sich mit ihrem Baby. Den Namen des Kindes verriet die gebürtige Berlinerin nicht. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herz-Emoji. Im Dezember hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet.

Mouroum hatte im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow "Let's-Dance" zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teilgenommen. Im Viertelfinale schied das Tanzpaar überraschend aus. Ionel hatte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft gratuliert: "Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein." Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde.

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Mouroum ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Stunt-Geschäft. Sie doubelte unter anderem Queen Latifah in "The Equalizer" und Bond-Girl Lashana Lynch in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben".

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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