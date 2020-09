Romantische Auszeit zu zweit: Beckhams schicken Grüße aus Deutschland-Urlaub

Nach dem landesweiten Lockdown in Großbritannien haben sich David und Victoria Beckham einen entspannten Wellness-Urlaub gegönnt. Geurlaubt wurde aber nicht etwa in England. Das britische Promipaar ist nach Deutschland gereist, um in einem Luxushotel im Schwarzwald zu relaxen.

David und Victoria Beckham: Wellness-Urlaub in Deutschland

Wie aus den Instagram-Profilen der Beckhams ersichtlich wird, genossen die beiden einen Wellness-Urlaub im baden-württembergischen Kurort Baden-Baden. Die beiden scheinen regelrechte Deutschland-Fans zu sein. Immerhin haben die Beckhams vor zwei Jahren schon einmal Urlaub im Schwarzwald gemacht.

Wie Victoria Beckham verriet, residierte das Paar diesmal im Nobel-Hotel Villa Stéphanie, in dem Besucher nach bestem Wissen und Gewissen verwöhnt werden.