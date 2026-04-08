ZiB 2-Anchor Armin Wolf gesteht launig: "Ich kann nix, nur sprechen"

Seit mittlerweile bald vier Jahren nehmen Politologe Peter Filzmaier und ZiB 2-Anchor Armin Wolf den gemeinsamen Podcast "Der Professor und der Wolf" auf. Angefangen hat alles im Vorfeld der Bundespräsidentschaftswahl 2022, als Wolf die Idee hatte, das Amt des Bundespräsidenten doch noch einmal etwas genauer zu erklären. Warum der Podcast bei FM4 aufgenommen wird, hat auch einen bestimmten Grund, wie Armin Wolf in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich" verraten hat. "Wenn ich außerhalb einer 'Zeit im Bild'-Sendung in das Studio gehe, dann gehen 1.500 Euro an die Kostenstelle der 'Zeit im Bild' und sie wollten den Podcast nicht bezahlen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Hans Leitner Politologe Peter Filzmaier und ZiB 2-Anchor Armin Wolf

Seit Jahren verbindet Filzmaier und Wolf auch eine Freundschaft, das veranlasste Dirk Stermann und Christoph Grissemann dazu, ein Spiel mit ihnen zu machen. Eine der Fragen war dabei, wer denn handwerklich begabter sei. "Ich habe zwei linke Beine an den Schultern", lachte Armin Wolf. "Ich kann nix, nur sprechen", fügte er noch hinzu. Bei Peter Filzmaier ist das offenbar ähnlich: "Meine Tochter hat schon als Dreijährige gesagt: 'Papi immer Blabla machen.'" Auch von Fußball hat Armin Wolf eher weniger Ahnung. Als er gefragt wurde, wer die Weltmeisterschaft gewinnen wird, fragte er einmal: "Welche Sportart?" Sobald geklärt war, dass es sich um die Fußball-WM handelt, meinte er: "Italien." Schade, dass sich dieses Land gar nicht qualifiziert hat.