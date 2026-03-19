Ambros: Ode auf Austria Wien und süße Geburtstagsglückwünsche

Austropoplegende Wolfgang Ambros begeht heute, Donnerstag, seinen 74. Geburtstag. Seine Liebste Uta Schäfauer gratuliert ihm mit einem besonders herzigen Bild und lieben Worten. "Du hast Geburtstag heute und ein jeder, der dich liebt, singt Happy Birthday, lieber Schatzi, schön, dass es dich gibt", schreibt sie via Facebook.

Es gibt aber auch noch andere Neuigkeiten vom beliebten Sänger, er lässt nämlich mit einer Ode an den Fußballklub Austria Wien aufhorchen. Und das anlässlich des 115. Geburtstages der Austria. "Die Sunn in Favoriten" wurde von der Band "Die Wödmasta" komponiert und Ambros war bei diesem Projekt dabei. Genau wie auch Austria-Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska und Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits. "Unsre Herzen schlagen komplett violett!"

"Wenn meine Veilchen Geburtstag feiern, gehört das anständig zelebriert. Ich wünsche allen Austrianern viel Spaß beim Zuhören und Mitsingen. Gratulation an 'Die Wödmasta' zu diesem musikalischen Meisterwerk. Forza Viola", so Stipsits dazu.